Tokyo Ham Fair – News aus Japan

Am vergangenen Wochenende ist die japanische Amateurfunkmesse Tokyo Ham Fair 2025 zuende gegangen. Videos im Internet nach zu urteilen war die Messe in der Ariake GYM-EX gut besucht. Rudi Klos, DK7PE, schreibt der Redaktion per E-Mail: „Gut organisiert, klimatisiert und viele Aussteller“. Seitens des DARC war der Auslandsreferent Thomas Wrede, DF2OO, vor Ort. Auch der Präsident der IARU Tim Ellam, VE6SH, stattete der Messe einen Besuch ab. Wie üblich nutzen auch die Hersteller die Messe, um Neuheiten zu präsentieren.

Der Württemberg-Rundspruch Nr. 25/35 berichtet redaktionell dazu: „Viele haben auf den Nachfolger des sehr erfolgreichen IC-7300 gewartet. Der IC-7300MK2 wird auf der Tokyo Ham Fair vorgestellt ... Hier gibt es einen Link zur vorläufigen Broschüre und zu einem Video: https://icomuk.co.uk/Icom-Unveils-the-IC-7300MK2-The-Evolution-of-a-HF-Legend/2/5232/, https://www.youtube.com/watch?v=OnrJ5dxxFRc. Hier die Neuerungen: Verbesserte Empfangsdaten, geringerer Standbystrom beim Empfang, HDMI-Anschuss für einen externen Monitor, separater Anschluss für eine Antenne (Hier können zusätzlich Filter eingeschleift werden), Netzwerkanschluss für erleichterten Remotebetrieb, USB C Anschluss und eingebauter CW-Decoder.“ Nach der Tokyo Ham Fair, der HAM RADIO (Friedrichshafen) und der Hamvention (USA) sind alle „drei großen“ Amateurfunkmessen dieses Jahr gelaufen. Im September findet in Spanien die Íberradio statt (https://www.iberradio.es/en/), die wir Ihnen in diesem Jahr einmal näher in Bild, Ton und Text vorstellen wollen. Weitere Informationen zur Tokyo Ham Fair finden Sie u.a. bei https://de.wikipedia.org/wiki/Ham_Fair und https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-6_ham-fair/Ham%20Fair%202025,%20Tokyo.html.