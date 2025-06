Trends und News in Friedrichshafen

Der zweite Messetag ist vorüber und am morgigen Sonntag um 15 Uhr sogleich die ganze Messe. Bis es soweit ist, tauchen wir kurz ein in ein paar News und Trends -- ohne Anspruch auf Vollständigkeit --, die uns auf der Messe so aufgefallen sind. Und falls wir an dieser Stelle etwas vergessen haben, kommen Sie doch einfach morgen selbst noch einmal in die Messehallen! Aber kommen wir zunächst zu Technews: Icom hatte vor einigen Jahren offenbar den richtigen Riecher und feiert am Stand die 100000. Einheit seines IC-7300.

Yaesu stellte nun auch dem europäischen Publikum seinen FTX-1 vor. Acom zeigte mit der 1003 eine neue Röhren-Endstufe für Kurzwelle und 6 m und darüber hinaus noch einen ARDF-Peilempfänger und eine elektronische Paddle-Taste für Telegrafie. Wie schon auf der US-Amateurfunkmesse Hamvention im Mai zuvor, so war bei FlexRadio von der Aurora-Serie zu erfahren. Am Stand des DARC Verlages war das neue CQ DL Spezial „Technik für das Shack“ war bereits am Samstag ausverkauft und auch der englische Rothammel fand viele Käufer. Elecraft setzt verstärkt auf Remote, u.a. ist die neue Remote-Firmware für K4-Besitzer verfügbar; weiterhin vorgestellt wurde eine besonders leichte Vertical für 20 bis 4 m. DX-fähig, ist sie mit einem durchdachten Stativ ausgeführt, was stark an einen Stock für Wanderer erinnert. Stichwort Portabelantennen: Als Trend ist uns aufgefallen, dass vermehrt besonders lange Teleskop-Antennenstäbe eingesetzt werden, die geschätzt eine Länge von bis zu 6…8 m erreichen können. Mit passendem Anpassglied lässt sich das wohl platzsparend im Rucksack bei der nächsten Wanderung verstauen. Einen gewissen Trend (über die Jahre) bei älteren, gebrauchten Amateurfunkgeräten lässt sich auch in preislicher Hinsicht auf dem Flohmarkt allmählich beobachten – sie werden langsam (endlich?) preisgünstiger. Der Trend nach Wissensdurst scheint abermals ungebrochen. Das Interesse an den Vorträgen des Bodenseetreffens bewegt sich weiter auf hohem Niveau. Wir sind schon auf das Fazit der 48. HAM RADIO gespannt, die morgen am Sonntag in ihre letzte Runde geht.