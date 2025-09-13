Britische Volllizenz-Amateurstationen können antworten und erhalten einen Rapport, den Maidenhead-Locator und Details zu den verwendeten Geräten/Antennen. Völlig unbedenklich können deutsche Stationen dagegen den Funkverkehr auf 5354 und 5363 kHz verfolgen.
Ziel der Übung ist es, die Ausbreitung von 4 bis 10 MHz zu untersuchen.
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
Übung „Cloud Warmer” der Royal Air Force Air Cadets
Britische Volllizenz-Amateurstationen können antworten und erhalten einen Rapport, den Maidenhead-Locator und Details zu den verwendeten Geräten/Antennen. Völlig unbedenklich können deutsche Stationen dagegen den Funkverkehr auf 5354 und 5363 kHz verfolgen.