Update des Matrix-Systems chat.darc.de

Seit heute führen wir wichtige und dringliche Sicherheitsupdates für unser Matrix-System durch. Unser ehrenamtliches Chat-Team arbeitet bereits intensiv daran, damit der Betrieb weiterhin sicher und stabil bleibt. Dazu gehört auch ein Update der Räume. Einfach auf "Die Konversation wird hier fortgesetzt." klicken und schon ist man wieder im neuen Raum.

In diesem Zuge werden wir auch einige Chaträume zusammenlegen (Beispielsweise Java, C++, Python etc. wird in den Raum AFU-Software-Engineering zusammengefasst). In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass manche Räume nur selten genutzt werden. Die Vielzahl an thematischen Räumen war ein Versuch, Nischen für spezielle Diskussionen zu schaffen. Leider hat sich herausgestellt, dass dies zuweilen zu kleinteilig ist und den Moderationsaufwand unnötig erhöht.

Daher werden wir die Struktur nun übersichtlicher gestalten. Das heißt: Weniger, dafür aktivere Räume. Die betroffenen Räume werden nicht einfach gelöscht. Stattdessen findet ihr dort einen Hinweis mit einem direkten Link zum entsprechenden Nachfolgeraum, in dem das Thema weiterhin diskutiert werden kann. Ihr müsst dann nur auf den angegebenen Link klicken, um beizutreten.

Falls für ein bestimmtes Thema später ein hoher Bedarf besteht, legen wir selbstverständlich auch künftig gerne wieder einen eigenen Raum dafür an.

PS: Unser Moderationsteam freut sich über Verstärkung! Wenn ihr Lust habt, euch einzubringen und den DARC-Chat aktiv mitzugestalten, meldet euch gerne unter chat@darc.de.