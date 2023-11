Update für TREFF.DARC.de

Das ehrenamtliche Admin-Team des Videokonferenzsystems „TREFF.DARC.de“ nimmt in dieser Woche Updates vor. Da dieses Mal das System nicht an einem Stück während der Nacht oder früh am Morgen aktualisiert werden kann, werden die Server einzeln und über mehrere Tage hinweg aktualisiert.