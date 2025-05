US-Amateurfunkmesse Hamvention 2025 vom 16. bis 18. Mai

Vom 16. bis 18. Mai findet die US-Amateurfunkmesse Hamvention in Xenia, im US-Bundesstaat Ohio, nahe der Stadt Dayton, statt. Neben der Tokyo Hamfair in Japan und der HAM RADIO in Friedrichshafen am Bodensee ist die Hamvention eine der „drei großen“ Amateurfunkmessen weltweit. Viele neue technische Produkte werden meist hier zuerst vorgestellt. Wie in den Jahren zuvor ist auch der DARC mit einem Stand vertreten (Standnr. 2503, Gebäude 2/„Tesla-Halle“).