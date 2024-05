VDE Kassel zu Besuch im Amateurfunkzentrum

Eine Gruppe des VDE-Bezirksvereins Kassel stattete heute dem Amateurfunkzentrum in Baunatal einen Besuch ab. Die Gäste erhielten einen intensiven Einblick in die Arbeit des DARC und in die Welt des Amateurfunks. Mit auf dem Programm standen natürlich die Besichtigung der Sortiermaschine für QSL-Karten und des Funkturms.