Verirrt im Wald: Funkamateur hilft bei Rettung von Mutter und Sohn

Ein aktueller Fall aus Kalifornien zeigt, wie Amateurfunk in Notsituationen helfen kann: Vor einigen Tagen gerieten eine Mutter und ihr Sohn in eine lebensbedrohliche Situation, als sie sich in einem abgelegenen Waldgebiet in der Sierra Nevada verirrten. Der entscheidende Wendepunkt ihrer Rettung war nicht nur die geistesgegenwärtige Handlung der Mutter, sondern auch der Einsatz eines Funkamateurs, der per Amateurfunk den Rettungsdiensten den Weg wies.