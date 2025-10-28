Verlängerung des Diplomzeitraums für die "75 Jahre DARC"-Sonderdiplome

Der Zeitraum für das Erarbeiten der "75 Jahre DARC"-Sonderdiplome wurde verlängert: Sie können nun bis zum 31.12.2025 erarbeitet werden. Die Beantragung der Diplome ist anschließend noch bis zum 31.03.2026 möglich.

Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass viele OMs ihre QSOs selten oder gar nicht in das DCL hochladen.

Dadurch fehlen den Diplomjägern oft die notwendigen Bestätigungen, um das Diplom zu beantragen.

Mit der Verlängerung soll allen Interessierten die Gelegenheit gegeben werden, noch fehlende Punkte zu sammeln und das Diplom erfolgreich abzuschließen.

Wichtiger Hinweis:

Die vier für das Diplom erforderlichen Sonderstationen – DC75DARC, DD75DARC, DK75DARC und DR75DARC – sind lediglich nur bis zum 31.10.2025 aktiv.

Wer das Diplom anstrebt, sollte daher möglichst viele QSOs mit diesen Stationen führen, bevor sie abgeschaltet werden.