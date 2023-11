Videoaufzeichnungen auf TREFF.DARC.de aufräumen

Das Videokonferenzsystem TREFF.DARC.de bietet die Möglichkeit, Konferenzen aufzuzeichnen und die Videos hinterher herunterzuladen. Diese Funktion wurde in den vergangenen drei Jahren intensiv genutzt und mittlerweile sind so viele Videos erzeugt worden, dass der verfügbare Speicherplatz fast aufgebraucht ist. Zwar könnte weiterer Speicher angemietet werden, aber der TREFF ist ein Videokonferenzsystem und kein Vortragsarchiv.

Daher bitten wir alle Raumbesitzer, die gespeicherten Aufzeichnungen durchzusehen und nicht mehr benötigte Videos zu löschen. Unabhängig davon werden wir zum kommenden Jahreswechsel alle Aufzeichnungen älter als 1. Januar 2023 löschen. Falls diese alten Videos noch benötigt werden, müssen diese bis zum 31. Dezember 2023 heruntergeladen und auf anderem Wege, z.B. via YouTube oder einem Cloudspeicherdienst, bereitgestellt werden.



Raumbesitzer finden ihre Aufzeichnungen, wenn sie in der Raumverwaltung zunächst auf „Meine Räume“ und bei einem Raum auf „Details“ klicken. In der Detailansicht gibt es einen Knopf „Aufzeichnungen verwalten“, der zur Liste der für diesen Raum vorhandenen Aufzeichnungen führt. Den Knopf zum Löschen einer Aufzeichnung findet man – dem üblichen Schema folgend – in deren „Details“. Hierbei ist zu beachten, dass das Löschen großer Videos mehrere Sekunden dauern kann, da der Server diesen Auftrag sofort ausführt.



Bei Fragen oder Problemen hilft das ehrenamtliche Admin-Team unter der E-Mail-Adresse treff(at)darc.de gerne weiter.