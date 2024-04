Volle Hallen beim 6. FUNK.TAG in Kassel

Zuerst zum Flohmarkt, um die besten Schnäppchen zu ergattern? Oder zu den Händler, um die neuste Technik zu entdecken? Dann gab es ja noch die zahlreichen ideellen Aussteller und Verbände, ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm, den Dialog mit dem Vorstand und und und



Viel zu erleben gab es auch für die jüngeren Besucher: Die Lötecke war ebenso gut besucht wie das Kinderschminken, und am Eisstand mussten sich die Jüngsten mit der Erkenntnis abfinden, dass auch Erwachsene sich für ein gutes Eis in einer Schlange anstellen…



Allen Neuerungen zum Trotz unterschied sich der 6. FUNK.TAG in einem nicht von seinen Vorgängern: Die Stimmung war bestens – Amateurfunk verbindet eben. Dazu passte auch die Übergabe eines Geschenkes des ukrainischen Funkamateurs Konstantin Chernokrov, UR2AM, an den DARC-Vorstand. Der im Jahr 2022 aus der Ukraine nach Nordhessen geflüchtete Konstantin drückte damit seine Freude über die Unterstützung durch die deutschen Funkamateure aus.



Die Mitarbeiter der DARC-Geschäftsstelle und die vielen ehrenamtlichen Helfer, die den FUNK.TAG so wunderbar vorbereitet haben, schauen nun nach vorne auf das nächste Großereignis: die HAM RADIO vom 28.-30. Juni in Friedrichshafen.