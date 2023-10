Volles Haus im Amateurfunkzentrum

Zu erfahren gibt es wissenswertes über „Das 1 x 1 der Arbeit im OV“, „Grundsätzliches zum Versicherungsschutz im DARC e. V.“ oder „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Ortsverband“ – alles Themen, die an diesem Wochenende besonders den Besuchern des Grundlagenseminars vermittelt werden. Die Gruppe „2.0“ geht tiefer ins Thema, u.a. mit „Freiwilligenmanagement & Motivation der Mitglieder im OV“ oder „Datenschutz im OV“. Die Seminare am Tage werden durch interessante Workshops am Abend ergänzt. Hier stehen die Teilnehmer nicht selten vor der Qual der Wahl: Einstieg in Arduino, Remotebetrieb und die technischen Herausforderungen, Funkbetrieb an der Clubstation oder auch Einblicke wie die CQ DL entsteht. Das Seminar endet am Sonntagnachmittag. Die Seminartermine für 2024 stehen bereits fest: https://www.darc.de/nachrichten/veranstaltungen/#c48169.