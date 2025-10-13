Letzterer ist auch Verbindungsbeauftragter zur BNetzA. Einen hohen Zustimmungswert verzeichnet bei seiner Wiederwahl auch Distriktskassierer Joachim Harteker, DG2GBZ, von P10. (Text und Bild DL2GBG, mni tnx.)
Foto, v.l.: DV DL5SFC, Vize DK3SI, Kassierer DG2GBZ und Vize DG8AL
Vorstand im Distrikt Württemberg (P) bestätigt
