Vortragsreihe zum 75-jährigen DARC-Jubiläum Teil 10: Contest im Terahertzbereich

Was verbirgt sich hinter dem Amateurfunk im Terahertzbereich? Ein Vortrag bei den 75-Jahr-Feierlichkeiten des DARC in der Stadthalle in Baunatal gibt die Antwort. Professor Dr. Harald Gerlach (DL2SAX) stellt den von AATIS entwickelten Photonic Communicator ELISE 2.0 vor, einen Transceiver für sichtbares Licht.

Der Bausatz wurde im Praxisheft 35 von AATIS vorgestellt und bietet eine einfache Möglichkeit, an den VHF/UHF-Contesten in der Wertungsgruppe über 300 GHz teilzunehmen. Obwohl die Frequenzklasse bisher nur von wenigen Funkamateuren genutzt wird, zeigt der ELISE 2.0, wie unkompliziert der Einstieg in diese faszinierende Welt sein kann.



In seinem Vortrag schildert Prof. Dr. Gerlach seine ersten Ergebnisse und Erlebnisse mit dem Gerät. Nach der Präsentation haben die Teilnehmer die einmalige Gelegenheit, selbst aktiv zu werden und erste Funkverbindungen (QSOs) bei 429 THz herzustellen.



Der Vortrag findet von 13:00 bis 13:45 Uhr in Raum Bravo (Raum 118) statt. Alle Funkbegeisterten und Interessierten sind herzlich eingeladen, die Welt des Amateurfunks in einem neuen Frequenzbereich zu erkunden.