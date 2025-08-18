Ing. Kurt Baumann hält am 30. August um 10:00 Uhr im Raum Bravo (Raum 118) einen Einführungsvortrag zu HAMNET HamServerPi und SIP-Telefonie.
Der Vortrag beleuchtet die Funktionsweise von SIP-Telefonie im HAMNET und gibt eine praxisorientierte Anleitung, wie man einen Webserver auf Basis eines Raspberry Pi einrichtet. Baumann, der sich auf die Entwicklung von Amateurfunk-Anwendungen und digitale Sprachsysteme spezialisiert hat, wird zudem auf die benötigte Hard- und Software eingehen.
Er hält an diesem Tag auch einen Vortrag zum Thema "MeshCom - Off-Grid Nachrichten via LoRa-Funkmodul"
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
Vortragsreihe zum 75-jährigen DARC-Jubiläum Teil 2: HAMNET und SIP-Telefonie im Fokus
Ing. Kurt Baumann hält am 30. August um 10:00 Uhr im Raum Bravo (Raum 118) einen Einführungsvortrag zu HAMNET HamServerPi und SIP-Telefonie.