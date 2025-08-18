Vortragsreihe zum 75-jährigen DARC-Jubiläum Teil 2: HAMNET und SIP-Telefonie im Fokus

In unserer Portalserie zum 75-jährigen Jubiläum des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) in der Stadthalle Baunatal stellen wir die Fachvorträge der Veranstaltung detailliert vor. Der heutige Beitrag widmet sich dem Thema HAMNET.

Ing. Kurt Baumann hält am 30. August um 10:00 Uhr im Raum Bravo (Raum 118) einen Einführungsvortrag zu HAMNET HamServerPi und SIP-Telefonie.



Der Vortrag beleuchtet die Funktionsweise von SIP-Telefonie im HAMNET und gibt eine praxisorientierte Anleitung, wie man einen Webserver auf Basis eines Raspberry Pi einrichtet. Baumann, der sich auf die Entwicklung von Amateurfunk-Anwendungen und digitale Sprachsysteme spezialisiert hat, wird zudem auf die benötigte Hard- und Software eingehen.



Er hält an diesem Tag auch einen Vortrag zum Thema "MeshCom - Off-Grid Nachrichten via LoRa-Funkmodul"