Vortragsreihe zum 75-jährigen DARC-Jubiläum Teil 3: Ausbildung 2.0 mit 50ohm.de

In unserer Portalserie stellen wir die Fachvorträge zum 75-jährigen Jubiläum des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) in der Stadthalle Baunatal vor. Der heutige Beitrag widmet sich der Zukunft der Amateurfunkausbildung.

Prof. Dr. Matthias Jung, DL9MJ, hält am 30. August um 10:00 Uhr im Raum Charlie (Saal 3) einen Vortrag über "Ausbildung 2.0 mit 50ohm.de".

In seinem Vortrag wird die kostenlose Lernplattform des DARC, 50ohm.de, vorgestellt. Die Plattform wurde speziell zur Vorbereitung auf die deutsche Amateurfunkprüfung, insbesondere der Klasse N, entwickelt. Sie bietet umfangreiche Lernmaterialien wie Videokurse, Bücher und interaktive Übungen. Prof. Dr. Jung wird auch beleuchten, wie die Plattform die Zahl der Amateurfunkprüfungen seit ihrer Einführung positiv beeinflusst hat.

Prof. Dr. Matthias Jung ist Professor für Computer Engineering an der Universität Würzburg und ist im DARC als Referatsleiter für das Referat AJW tätig.