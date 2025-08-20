Vortragsreihe zum 75-jährigen DARC-Jubiläum Teil 4: WSPR – mehr als nur ein Funkmodus

Reinhard Nießner, DK3TG, hält am 30. August von 11:00 bis 11:45 Uhr im Raum Alpha (Raum 119) einen Vortrag unter dem Titel "Weak Signal Propagation Reporter (WSPR) und seine Möglichkeiten".



Der Vortrag widmet sich der Technik, der Praxis und den wissenschaftlichen Anwendungen von WSPR. Im Mittelpunkt stehen Antennenvergleichsmessungen und der Einsatz von WSPR im wissenschaftlichen Kontext, beispielsweise zur Analyse von Ausbreitungsphänomenen wie der Greyline. Reinhard Nießner wird zeigen, wie Funkamateure WSPR als dauerhaft betriebene Funkbake zur Echtzeit-Propagationsanalyse für die eigene Antennenanlage nutzen können. Dabei wird auch auf die autark arbeitende WSPR-Bake der Firma Zachtek eingegangen, die den parallelen Vergleich mehrerer Antennen ermöglicht.



Der Vortrag richtet sich an alle Funkamateure – egal ob SSB-Funker oder Digital-Fan – die ihre Antennenanlage mit modernen Methoden optimieren möchten.