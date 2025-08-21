Vortragsreihe zum 75-jährigen DARC-Jubiläum Teil 5: Expedition Antarktika - Faszination Kommunikation

Um 11:00 Uhr im Raum Bravo (Raum 118) wird Dr. Volker Strecke, der selbst dreimal an Überwinterungsexpeditionen in der Antarktis teilnahm, die Geschichte der großen Entdeckungen und die Entwicklung der Kommunikation in den Polarregionen lebendig werden lassen. Der Vortrag beleuchtet den Mut, die Neugier und den Forscherdrang der Pioniere, aber auch die Entbehrungen und Tragödien, die mit der Erforschung des sechsten Kontinents verbunden waren.



Dr. Strecke, der zwischen 1988 und 1994 als Verantwortlicher für Elektronik und Kommunikation in den Antarktisforschungsstationen Georg Forster und Neumayer II tätig war, teilt persönliche Erlebnisse und beeindruckende fotografische Eindrücke aus seiner Zeit in der Polarnacht. Insgesamt verbrachte er fast viereinhalb Jahre in der Antarktis.



Seit 2022 ist Volker Strecke zudem als Lektor im Expeditionsteam der "MS Hamburg" tätig und trägt als Autor und Präsentator dazu bei, wichtige Themen der Polarforschung, Kommunikation und Wissenschaftsgeschichte einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Sein Vortrag bietet nicht nur Funkamateuren, sondern auch Abenteuerlustigen und Geschichtsinteressierten eine einmalige Gelegenheit, in die Welt der Antarktis einzutauchen und die Faszination der Kommunikation unter extremen Bedingungen zu erleben.