Vortragsreihe zum 75-jährigen DARC-Jubiläum Teil 6: Ist mit WSPR ein globales passives Radar möglich?

Was haben die historischen Erfindungen des Radars und moderne Amateurfunktechniken gemeinsam? Antworten auf diese Frage liefert der Luft- und Raumfahrtingenieur Richard Godfrey im Rahmen des 75-jährigen DARC-Jubiläums. Am 30. August präsentiert er in der Stadthalle Baunatal seinen Vortrag „Ist mit WSPR ein globales passives Radar möglich?“ und gewährt Einblicke in die spannende Schnittstelle von Funk- und Radartechnik.

Um 12:00 Uhr im Raum Alpha (Raum 119) wird Richard Godfrey die grundlegenden Unterschiede zwischen aktivem und passivem Radar erläutern, wobei passives Radar Funkübertragungen von anderen Quellen zur Objekterkennung nutzt. Der Vortrag beleuchtet die These, dass die weltweite Amateurfunk-Community durch die Nutzung der Daten des Weak Signal Propagation Reporter (WSPR)-Netzwerks zur Flugzeugerkennung beitragen kann – eine Idee, die in den Papieren „Forward-scatter Doppler-only Distributed Passive Covert Radar“ und „Geocaching in the Ionosphere“ vorgeschlagen wurde.



Richard Godfrey ist ein erfahrener Luft- und Raumfahrtingenieur und Mitglied des Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Seine Karriere führte ihn zu weltweit führenden Institutionen wie NASA, ESA, Boeing und Airbus. Mit seiner Expertise als Systemingenieur und seiner Mitgliedschaft in Fachgesellschaften für Antennen- und Radarsysteme ist er ein ausgewiesener Experte für dieses zukunftsweisende Thema.



Sein Vortrag bietet nicht nur Funkamateuren, sondern auch Technik- und Luftfahrtinteressierten eine einmalige Gelegenheit, zu erfahren, wie ein globales passives Radarsystem durch die Kooperation der Amateurfunk-Community realisiert werden könnte.