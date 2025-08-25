Vortragsreihe zum 75-jährigen DARC-Jubiläum Teil 7: Mantelwellen messen und vermindern

Mantelwellen treten regelmäßig auf, sind aber oft schwer zu verstehen. In seinem Vortrag geht Hartje deshalb auf praktische Lösungsansätze ein. Er zeigt, wie eine einfache Messung von Mantelwellen möglich ist und welche Methoden es gibt, sie effektiv zu vermindern. Ein zentraler Punkt wird dabei die Platzierung von Mantelwellensperren sein. Hartje erklärt, dass der Einsatzort dieser Sperren einen großen Einfluss auf deren Wirksamkeit hat und wie man den optimalen Punkt findet.



Professor Dr.-Ing. Michael Hartje ist ein anerkannter Experte auf seinem Gebiet. Als Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter der Software Defined Radio Akademie (SDRA) hat er bereits zahlreiche Vorträge und Seminare zu Themen wie dem Smith-Diagramm, WSPR und eben Mantelwellen gehalten. Er verbindet in seiner Arbeit seine berufliche Praxis als Hochschullehrender im Fachbereich Elektrotechnik und Informatik mit seiner Leidenschaft für den Amateurfunk. Durch seine praxisorientierte Herangehensweise sind seine Beiträge besonders wertvoll für alle, die ihr Hobby auf das nächste Level heben möchten.



Wann: 30. August, 12:00–13:00 Uhr

Wo: Stadthalle Baunatal, Raum Bravo (Raum 118)



Zusätzlich zu diesem Vortrag wird Professor Hartje auch die folgenden Themen behandeln:



Ist der Antennenvergleich auf 0,1 dB auf Kurzwelle möglich?

Software Defined Radio Academy – ein Überblick