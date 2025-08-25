Vortragsreihe zum 75-jährigen DARC-Jubiläum Teil 9: ARISS - heute und morgen

Funkamateure nehmen mit Hilfe des Amateurfunks direkten Kontakt ins All auf und sprechen mit unserem Außenposten auf der Internationalen Raumstation ISS. Möglich macht dies das 1996 ins Leben gerufene weltweite Projekt „Amateur Radio on the International Space Station“ (ARISS). Innerhalb der typischen zehn Minuten Überflugzeit können Schüler dabei persönliche Fragen an die Astronauten stellen.

Heute sind sogar drei Stationen aktiv, die für Sprache, Packet Radio, SSTV (Slow Scan Television) und DATV (Digital Amateur TV) genutzt werden. Der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) e.V. plant immer wieder solche Kontakte von Schulstationen zur ISS und gibt Schülern die Möglichkeit, mit den Astronauten in Kontakt zu treten.



Der Vortrag blickt aber auch über die Gegenwart hinaus und widmet sich den weiteren Projekten der bemannten Raumfahrt. Stefan Dombrowski, ON6TI, gibt eine Aussicht auf zukünftige Raumstationen, welche die ISS in 2030 ersetzen sollen. Er beleuchtet die laufenden Entwicklungen und den Betrieb der Funkgeräte im All, die durch die ehrenamtliche Arbeit des ARISS-Teams und die Unterstützung von Spendern ermöglicht werden.



Wann: 30. August, 13:00–13:45 Uhr

Wo: Stadthalle Baunatal, Raum Alpha (Raum 119)

Referent: Stefan Dombrowski, ON6TI