      WAG Contest 2025 gut gelaufen

      Der WAG Contest 2025 ist beendet. Zahlreiche Funkamateure aus aller Welt belebten die Kurzwellenbänder. Bereits am Tag nach dem Contest sind beim DARC-Contestreferat 1748 Logs aus 79 Ländern eingegangen. Sie dokumentieren 438.975 QSOs.

      Aus DL sind bislang 900 Logs eingetroffen. Die meisten Logs kamen aus dem Distrikt F (73 Logs), gefolgt von Distrikt N (68 Logs) und Distrikt D (57 Logs). WAG-Logs sind unter https://www.dxhf2.darc.de/~waglog/upload.cgi?form=referat&lang=de hochzuladen, Fragen werden unter wag-info(at)dxhf2.darc.de beantwortet. Einsendeschluß ist am 26.10.2025.

      Darüber berichtet Heiko, DL1RTL, WAG-Contestbearbeiter.

