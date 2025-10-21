Aus DL sind bislang 900 Logs eingetroffen. Die meisten Logs kamen aus dem Distrikt F (73 Logs), gefolgt von Distrikt N (68 Logs) und Distrikt D (57 Logs). WAG-Logs sind unter https://www.dxhf2.darc.de/~waglog/upload.cgi?form=referat&lang=de hochzuladen, Fragen werden unter wag-info(at)dxhf2.darc.de beantwortet. Einsendeschluß ist am 26.10.2025.
Darüber berichtet Heiko, DL1RTL, WAG-Contestbearbeiter.
WAG Contest 2025 gut gelaufen
