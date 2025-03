Wavelog@DARC erhält Bugfix und kleine Neuerungen

Um ein paar zu nennen:

Bugfix für nicht korrekt gesetzten (Papier-)QSL Status

SAT-Pack (Passes, Planner, etc.)

Hams of Note eingeführt (danke an PoLo für die Idee/Daten)

eQSL-Handling verbessert.

Viele, viele kleinere Bugfixes

Eine komplette Liste der Änderungen gibt es unter https://github.com/wavelog/wavelog/releases/tag/2.0.2



Der DARC hat am 12. September 2024 das Logbuch für seine Mitglieder freigeschaltet.

Vielen Dank an alle Nutzer, die fleißig Fehler gemeldet haben. Bitte sendet diese auch weiterhin an logbuch(at)darc.de.



Vielen Dank auch an DF2ET, DJ7NT, HB9HIL und LA8AJA vom Entwicklerteam, sowie DO8MKR, DG0TM und DG9VH, die den Betrieb und Support für das log.darc.de sicherstellen, so Ronny Jerke, DG2RON, zuständiges DARC Vorstandsmitglied.