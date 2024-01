Wieder öffentliche Führungen durch die Sendehalle von „Europe 1“

In den Monaten Februar und März bietet die Gemeinde Überherrn wieder Öffentliche Führungen durch die Senderhalle von „Europe 1“ an, und zwar jeden 3. Mittwoch um 14 Uhr (also 17.2. und 18.3.) und jeden 3. Samstag um 11 Uhr (also 17.2. und 16.3.). Ab dem Monat April sind für mehrere Monate bauliche Renovierungsarbeiten geplant und keine Besichtigungen möglich. Eine Anmeldung bei der Gemeinde Überherrn ist erforderlich unter Tel. (0 68 36) 90 91 22 oder per E-Mail an kultur@ueberherrn.de . Die Führung dauert 90 Minuten.