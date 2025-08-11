Wolfhard Goldschmidt, DL9ZWG, silent Key

Wolfhard Goldschmidt, DL9ZWG, ist am 15. Juni im Alter von 67 Jahren gestorben. Schon als Schüler entdeckte er die Kurzwelle und war begeisterter SWL. Ab 1977 war er dann als DM3QCG auf den Bändern zu hören. In den 80er Jahren war er SWL-Betreuer im damaligen Bezirk Magdeburg und förderte zudem die Amateurfunkausbildung im Rahmen seiner Arbeit als Pädagoge. Im DARC war Wolfhard in vielen Funktionen aktiv. Als Mitgründer des OV W01 war er stellv. OVV und QSL-Manager. Ab 2005 gehörte er dem Distriktsvorstand Sachsen-Anhalt an und war von 2009 bis 2017 Distriktsvorsitzender.

Seine Mission war dabei die Unterstützung der Ortsverbände bei der formal korrekten Arbeit, die damals wegen der Neuorganisation der Finanzen im DARC wesentlich war. Wolfhard zeigte dabei immer Wege und Möglichkeiten auf, wie Dinge einfach und korrekt zu lösen waren. Nicht jeder OV wollte diese Hilfe annehmen. Aber mit Geduld und Beharrlichkeit konnte Wolfhard vielfach helfen und seine Spuren hinterlassen. Als Finanzchef des WRTC2018 e.V. konnte er seine besonderen Fähigkeiten einbringen. Ohne Wolfhard wäre die Organisation in Sachen Finanzen und Finanzamt ungewollt unnötige Risiken eingegangen. Ein Meisterstreich war die Abwicklung der Tombola auf der HAM RADIO 2017, aber auch die konsequent saubere Finanzplanung und -abrechnung. Aber Wolfhard war nicht nur Funktionär, sondern vor allem begeisterter Funkamateur. Bei der Nachwuchsarbeit war er aktiv. Er brachte Kindern das Löten bei und erklärte die Schönheit und Vielfalt des Amateurfunks. Er war passionierter Kurzwellenfunker, konnte zahlreiche Diplome erwerben und nahm an hunderten Contesten teil. Als sorgfältiger Logbuchführer und QSLer war er bis zuletzt auch als QSL-Manager des OV W37 aktiv. Wir werden die Anrufe von DL9ZWG vermissen.