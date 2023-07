WRTC wird 2026 in Großbritannien stattfinden

Nach dem erfolgreichen Abschluss der WRTC 2022 in Italien wird die nächste World Radio Teamsport Championship im Südosten Englands stattfinden. Die 10. WRTC soll im Juli 2026 abgehalten werden.

Ähnlich wie die Olympischen Spiele wird die World Radio Sport Team Championship, kurz WRTC, alle vier Jahre in einem anderen Land ausgetragen. Bei der WRTC handelt es sich um einen Funkwettbewerb, der Funkamateuren eine Plattform bieten soll, um in derselben geografischen Region mit identischen Antennen, Ausgangsleistungen und Betriebsbedingungen gegeneinander anzutreten. Jedes Team muss sich über einen längeren Zeitraum qualifizieren, indem es von Oktober 2023 bis März 2025 an einer Reihe von HF-Contesten teilnimmt. Im Juli 2026 werden 50 qualifizierte Teams, bestehend aus 100 Funkamateuren, aus der ganzen Welt nach Großbritannien kommen und ihre Heimatländer vertreten, ähnlich wie es bei den Olympischen Spielen der Fall ist. Jedem Zweierteam wird ein Schiedsrichter zugewiesen, für den es ein Bewerbungsverfahren gibt. Die Teams ziehen ihren Einsatzort, ihren Schiedsrichter und ihr Rufzeichen, und dann ziehen sie los, um den 24-stündigen IARU-Wettbewerb 2026 durchzuführen. Wir werden Live-Anzeigetafeln zur Verfügung stellen, die diesen Wettbewerb noch spannender machen werden.





Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website: https://www.wrtc2026.org/