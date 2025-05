X1.1-Flare - weitere Ausfälle der Kurzwellenkommunikation erwartet

Damit verbunden sind eine Warnung vor einer abgesenkten MUF ("Maximum Usable Frequency") sowie Kurzwellen-Fadeouts. Solche Kurzwellen-Fadeouts beeinträchtigen zuerst die niedrigeren Kurzwellenfrequenzen (durch erhöhte ionosphärische Absorption in der D-Region). Die übliche Strategie bei Kurzwellen-Fadeouts ist, auf ein Band mit höherer Frequenz zu wechseln. Im Gegensatz dazu werden in Zeiten der ionosphärischen MUF-Absenkung ("HF Depression") die oberen Frequenzen zuerst abgeschwächt, und die übliche Strategie besteht in dem Fall darin, auf ein Band mit niedrigerer Frequenz zu wechseln.



Wenn Kurzwellen-Fadeouts während einer Periode auftreten, in der die ionosphärischen MUFs abgesenkt sind, wird die verfügbare HF-Bandbreite „gequetscht“, wobei die erhöhte Absorption die niedrigste nutzbare Frequenz (LUF) anhebt und die ionosphärische Absenkung die höchste nutzbare Frequenz (MUF) absenkt. Unter solchen Bedingungen wird empfohlen, das höchst mögliche Band zu verwenden, auch wenn dieses möglicherweise niedriger ist als üblich.



Credit: SWPC/NOAA