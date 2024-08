YOTA Subregional Camp 2024 in Baunatal

Vom 2. bis 6. Oktober findet das YOTA (Youngsters on the Air) Subregional Camp Deutschland 2024 in Baunatal statt. Das Event bietet jungen Funkamateuren die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln, Freundschaften zu schließen und den internationalen Charakter des Amateurfunks hautnah zu erleben. Du hast Interesse? Dann registriere dich bis spätestens 15. September auf www.darc.de/ajw/yota-baunatal-2024.