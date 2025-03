Zwischenstand der Suche und WSPR als passives Radar erklärt

Welches Suchgebiet wird das Spezialschiff danach ansteuern? Das steht noch nicht abschließend fest, da die Schiffe nur eine gewisse Zeit auf See verbringen können. Die Armada 7806 wird alsbald einen Hafen ansteuern müssen. Parallel hat sich ein weiteres Schiff, die Armada 8601 von Südostasien zunächst nach Kapstadt auf den Weg gemacht um dann ins Suchgebiet ca. 1500 km vor der Küste Westaustraliens aufzubrechen. Die voraussichtliche Ankunft in Kapstadt wird für den 16. April erwartet. Diese Informationen sind einem aktuellen Video von „Airline News with Geoffrey Thomas“ im Gespräch mit dem ehemaligen Luftfahrtingenieur Richard Godfrey zu entnehmen (https://www.youtube.com/watch?v=bkgHBMuWR6U).



In diesem Video geht es (in englischer Sprache) auch noch einmal ausführlich darum, welche Chancen WSPR möglicherweise als passives Radar bieten kann, um das seit 11 Jahren verschollene Flugzeug vielleicht auffinden zu können. „Es gibt weltweit ca. 3 Millionen Funkamateure“, erklärt Godfrey, „und viele von ihnen nutzen WSPR“. „In der WSPR-Datenbank gibt es derzeit 8,5 Billionen verzeichnete Funkkontakte, archiviert zurück bis ins Jahr 2008. Jeden Tag kommen 7 Millionen neue hinzu. Sie bieten eine echtzeit- und historische passive Radarfunktionalität“, erklärt Godfrey. MH370 nutzte eine Maschine vom Typ Boeing 777-200ER und war in der Nacht vom 8. März 2014 von Kuala Lumpur (Malaysia) unterwegs nach Peking (China), wo sie jedoch nie ankam. An Bord waren 239 Insassen aus 14 Ländern. Bisherige Suchen verliefen erfolglos. Das Unternehmen Ocean Infinity war vor ein paar Tagen von Mauritius ins neu abgesteckte Suchgebiet aufgebrochen (https://www.darc.de/nachrichten/meldungen/archiv-details/news/neue-suche-nach-vermisstem-flugzeug/).