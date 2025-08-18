Aktuelles-Details

      Aktuelle Conteste KW 34/25

      Conteste in der Kalenderwoche 34/2025 - 18.07.25 bis 24.08.25 ►

      Mo. 18.08.25UTCModeBänder
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      RSGB FT4 Contest19:00 - 21:00FT480-10m
      Di. 19.08.25   
      NRAU Activity17:00 - 21:00alle1.3GHz
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FM1,3GHz
      RSGB Activity19:00 - 21:30alle1,3GHz
      Mi. 20.08.25   
      CWT Mini Contest13:00 - 14:00CW160m -10m
      FT8 Activity17:00 - 21:00FT81296MHz
      Moon Contst 18:00 - 21:00alle50MHz
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160m -10m
      Do. 21.08.25   
      CWT Mini Contest03:00 - 04:00CW160 -10m
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160-10m
      NRAU Activity17:00 - 21:00alle70MHz
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FM70MHz
      RSGB Activity19:00 - 21:30alle70MHz
      Sa. 23.08.25   
      Rheinland-Pfalz-Aktivitätsabend16:00 - 18:00Alle10m
      So. 24.08.25   
      2m Einsteiger Contest13:00 - 15:00FM145MHz
