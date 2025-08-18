|Mo. 18.08.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|RSGB FT4 Contest
|19:00 - 21:00
|FT4
|80-10m
|Di. 19.08.25
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|1.3GHz
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|1,3GHz
|RSGB Activity
|19:00 - 21:30
|alle
|1,3GHz
|Mi. 20.08.25
|CWT Mini Contest
|13:00 - 14:00
|CW
|160m -10m
|FT8 Activity
|17:00 - 21:00
|FT8
|1296MHz
|Moon Contst
|18:00 - 21:00
|alle
|50MHz
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160m -10m
|Do. 21.08.25
|CWT Mini Contest
|03:00 - 04:00
|CW
|160 -10m
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160-10m
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|70MHz
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|70MHz
|RSGB Activity
|19:00 - 21:30
|alle
|70MHz
|Sa. 23.08.25
|Rheinland-Pfalz-Aktivitätsabend
|16:00 - 18:00
|Alle
|10m
|So. 24.08.25
|2m Einsteiger Contest
|13:00 - 15:00
|FM
|145MHz
