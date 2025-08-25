Aktuelles-Details

      Aktuelle Conteste KW 35/25

      Conteste in der Kalenderwoche 35/2025 - 25.08.25 bis 31.08.25 ►

      Mo. 25.08.25UTCModeBänder
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      Di. 26.08.25   
      NRAU Activity17:00 - 21:00alleµW
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FMµW
      RSGB Activvity 18:30 - 21:30alleµW
      Mi. 27.08.25   
      CWT Mini Contest13:00 - 14:00CW160m -10m
      Moon Contest18:00 - 20:00alle1296MHz
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160m -10m
      Do. 28.08.25   
      CWT Mini Contest03:00 - 04:00CW160 -10m
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160-10m
      Sa. 30.08.25   
      HSW-Contest06:00 - 14:59CW/SSB/FM80/10/2/70cm
      Sa. 30.08. - So. 31.08.25   
      WW Digi DX Contest 12:00  - 11:59FT4/FT8160 -10m
