|Mo. 25.08.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|Di. 26.08.25
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|µW
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|µW
|RSGB Activvity
|18:30 - 21:30
|alle
|µW
|Mi. 27.08.25
|CWT Mini Contest
|13:00 - 14:00
|CW
|160m -10m
|Moon Contest
|18:00 - 20:00
|alle
|1296MHz
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160m -10m
|Do. 28.08.25
|CWT Mini Contest
|03:00 - 04:00
|CW
|160 -10m
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160-10m
|Sa. 30.08.25
|HSW-Contest
|06:00 - 14:59
|CW/SSB/FM
|80/10/2/70cm
|Sa. 30.08. - So. 31.08.25
|WW Digi DX Contest
|12:00 - 11:59
|FT4/FT8
|160 -10m
