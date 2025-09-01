|Mo. 01.09.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|QCWA-QSO-Party
|15:00 - 16:00
|SSB
|80m
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|RSGB Autumn
|19:00 - 20:30
|SSB
|80m
|Di. 02.09.25
|Westfalen Nord
|17:00 - 19:00
|CW/SSB/FM
|144/432MHz
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|144MHz
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|144MHz
|GMA Contest
|17:00 - 21:00
|alle
|144MHz
|RSGB Activity
|19:00 - 21:30
|alle
|144MHz
|Mi. 03.09.25
|FT8 Activity
|17:00 - 21:00
|FT8
|144MHz
|Moon Contest
|18:00 - 20:00
|alle
|144MHz
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160m -10m
|Do. 04.09.25
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160-10m
|Sa. 06.09.25
|CW Open Competition
|00:00 - 23:59
|CW
|160-10m
|AGCW HTTP
|13:00 - 16:00
|CW
|40m
|Sa. 06.09. - So. 07.09.25
|JARL All Asian DX Contest
|00:00 - 23:59
|SSB
|160-10m
|Russian RTTY WW Contest
|12:00 - 11:59
|RTTY
|80-10m
|IARU Reg 1 Fieldday SSB
|13:00 - 12:59
|SSB
|160m - 10m
|IARU-R1 145 MHz Contest
|14:00 - 13:59
|CW/SSB/FM
|144MHz
