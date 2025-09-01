Aktuelles-Details

      Aktuelle Conteste KW 36/25

      Conteste in der Kalenderwoche 36/2025 - 01.09.25 bis 07.09.25 ►

      Mo. 01.09.25UTCModeBänder
      QCWA-QSO-Party15:00 - 16:00SSB80m
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      RSGB Autumn19:00 - 20:30SSB80m
      Di. 02.09.25   
      Westfalen Nord17:00 - 19:00CW/SSB/FM144/432MHz
      NRAU Activity17:00 - 21:00alle144MHz
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FM144MHz
      GMA Contest17:00 - 21:00alle144MHz
      RSGB Activity19:00 - 21:30alle144MHz
      Mi. 03.09.25   
      FT8 Activity17:00 - 21:00FT8144MHz
      Moon Contest18:00 - 20:00alle144MHz
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160m -10m
      Do. 04.09.25   
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160-10m
      Sa. 06.09.25   
      CW Open Competition00:00 - 23:59CW160-10m
      AGCW HTTP13:00 - 16:00CW40m
      Sa. 06.09. - So. 07.09.25   
      JARL All Asian DX Contest 00:00  - 23:59SSB160-10m
      Russian RTTY WW Contest12:00 - 11:59RTTY80-10m
      IARU Reg 1 Fieldday SSB 13:00  - 12:59SSB160m - 10m
      IARU-R1 145 MHz Contest 14:00  - 13:59CW/SSB/FM144MHz
