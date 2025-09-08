Aktuelles-Details

      Aktuelle Conteste KW 37/25

      Conteste in der Kalenderwoche 37/2025 - 08.09.25 bis 14.09.25 ►

      Mo. 08.09.25UTCModeBänder
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      Di. 09.09.25   
      Westfalen Süd17:00 - 19:00CW/SSB/FM144/432MHz
      NRAU Activity17:00 - 21:00alle432MHz
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FM432MHz
      CW-Ausbildung18:00 - 18:59CW80m
      RSGB Activity19:00 - 21:30alle432MHz
      Mi. 10.09.25   
      CWT Mini Contest13:00 - 14:00CW160m -10m
      FT8 Activity17:00 - 21:00FT8432MHz
      Moon Contest 18:00 - 20:00alle432MHz
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160m -10m
      RSGB Autumn19:00 - 20:30CW80m
      Do. 11.09.25   
      CWT Mini Contest03:00 - 04:00CW160 -10m
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160-10m
      NRAU Activity17:00 - 21:00alle50MHz
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FM50MHz
      BCC QSO Party18:00 - 19:59CW/SSB/RTTY80m
      RSGB Activity19:00 - 21:30alle50MHz
      Fr. 12.09.25   
      SP HT-Contest17:00 - 18:59CW80m
      Sa. 13.09. - So. 14.09.25   
      WAE DX Contest SSB 00:00  - 23:59SSB80 - 10m
