|Mo. 08.09.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|Di. 09.09.25
|Westfalen Süd
|17:00 - 19:00
|CW/SSB/FM
|144/432MHz
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|432MHz
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|432MHz
|CW-Ausbildung
|18:00 - 18:59
|CW
|80m
|RSGB Activity
|19:00 - 21:30
|alle
|432MHz
|Mi. 10.09.25
|CWT Mini Contest
|13:00 - 14:00
|CW
|160m -10m
|FT8 Activity
|17:00 - 21:00
|FT8
|432MHz
|Moon Contest
|18:00 - 20:00
|alle
|432MHz
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160m -10m
|RSGB Autumn
|19:00 - 20:30
|CW
|80m
|Do. 11.09.25
|CWT Mini Contest
|03:00 - 04:00
|CW
|160 -10m
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160-10m
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|50MHz
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|50MHz
|BCC QSO Party
|18:00 - 19:59
|CW/SSB/RTTY
|80m
|RSGB Activity
|19:00 - 21:30
|alle
|50MHz
|Fr. 12.09.25
|SP HT-Contest
|17:00 - 18:59
|CW
|80m
|Sa. 13.09. - So. 14.09.25
|WAE DX Contest SSB
|00:00 - 23:59
|SSB
|80 - 10m
