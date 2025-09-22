Aktuelles-Details

      Aktuelle Conteste KW 39/25

      Conteste in der Kalenderwoche 39/2025 - 22.09.25 bis 28.09.25 ►

      Mo. 22.09.25UTCModeBänder
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      DIG-PA Kontest17:00 - 19:30CW/SBB80/2m
      Di. 23.09.25   
      NRAU Activity17:00 - 21:00alleµW
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FMµW
      RSGB Activity18:30 - 21:30alleµW
      Mi. 24.09.25   
      CWT Mini Contest13:00 - 14:00CW160m -10m
      Moon Contest18:00 - 20:00alle1296MHz
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160m -10m
      Do. 25.09.25   
      CWT Mini Contest03:00 - 04:00CW160 -10m
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160-10m
      RSGB Autumn19:00 - 20:30Digi80m
      Sa. 27.09.25   
      AGCW-DL VHF/UHF14:00 - 18:00CW144/432MHz
      Sa. 27.09. - So. 28.09.25   
      CQ WW RTTY DX Contest 00:00  - 23:59RTTY80-10m
      YU DX Contest 12:00  - 11:59CW/SSB80 - 10m
      So. 28.09.25   
      ON Contest07:00 - 10:00CW/SSB6m
