|Mo. 22.09.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|DIG-PA Kontest
|17:00 - 19:30
|CW/SBB
|80/2m
|Di. 23.09.25
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|µW
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|µW
|RSGB Activity
|18:30 - 21:30
|alle
|µW
|Mi. 24.09.25
|CWT Mini Contest
|13:00 - 14:00
|CW
|160m -10m
|Moon Contest
|18:00 - 20:00
|alle
|1296MHz
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160m -10m
|Do. 25.09.25
|CWT Mini Contest
|03:00 - 04:00
|CW
|160 -10m
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160-10m
|RSGB Autumn
|19:00 - 20:30
|Digi
|80m
|Sa. 27.09.25
|AGCW-DL VHF/UHF
|14:00 - 18:00
|CW
|144/432MHz
|Sa. 27.09. - So. 28.09.25
|CQ WW RTTY DX Contest
|00:00 - 23:59
|RTTY
|80-10m
|YU DX Contest
|12:00 - 11:59
|CW/SSB
|80 - 10m
|So. 28.09.25
|ON Contest
|07:00 - 10:00
|CW/SSB
|6m
