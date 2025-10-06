Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      Aktuelle Conteste KW 41/25

      Conteste in der Kalenderwoche 41/2025 - 06.10.25 bis 12.10.25►

      Mo. 06.10.25UTCModeBänder
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      RSGB Autumn19:00 - 20:30CW80m
      Di. 07.10.25   
      Westfalen Nord17:00 - 19:00CW/SSB/FM144/432MHz
      NRAU Activity17:00 - 21:00alle144MHz
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FM144MHz
      DARC RTTY-Kurzcontest18:00 - 19:29RTTY80/40m
      RSGB Activity19:00 - 21:30alle144MHz
      Mi. 08.10.25   
      CWT Mini Contest13:00 - 14:00CW160 -10m
      FT8 Activity17:00 - 21:00FT8432MHz
      Moon Contest 18:00 - 20:00alle432MHz
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160 -10m
      Do. 09.10.25   
      CWT Mini Contest03:00 - 04:00CW160 -10m
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160 -10m
      NRAU Activity17:00 - 21:00alle50MHz
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FM50MHz
      RSGB Activity19:00 - 21:30alle 50MHz
      Fr. 10.10.25   
      Latvian mech. Key18:00 - 19:00CW80m
      Sa. 11.10.25   
      VFDB Contest06:00 - 07:59CW80m
      VFDB Contest09:00 - 10:59CW40m
      Sa. 11.10. - So. 12.10.25   
      The Makrothen Contest 00:00  - 16:00RTTY80-10m
      Oceania DX Contest 06:00  - 06:00CW160 -10m
      Scandinavian Activity 12:00  - 11:59SSB80-10m
      So.. 12.10. -Sa. 18.10.25UTCModeBänder
      IKE Akti-Woche AGCW  & DARC00:00  - 24:00CW80-10m, inkl. WARC
      So. 12.10.25   
      ON Contest07:00 - 10:00CW/SSB144MHz
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X