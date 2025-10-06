|Mo. 06.10.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|RSGB Autumn
|19:00 - 20:30
|CW
|80m
|Di. 07.10.25
|Westfalen Nord
|17:00 - 19:00
|CW/SSB/FM
|144/432MHz
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|144MHz
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|144MHz
|DARC RTTY-Kurzcontest
|18:00 - 19:29
|RTTY
|80/40m
|RSGB Activity
|19:00 - 21:30
|alle
|144MHz
|Mi. 08.10.25
|CWT Mini Contest
|13:00 - 14:00
|CW
|160 -10m
|FT8 Activity
|17:00 - 21:00
|FT8
|432MHz
|Moon Contest
|18:00 - 20:00
|alle
|432MHz
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160 -10m
|Do. 09.10.25
|CWT Mini Contest
|03:00 - 04:00
|CW
|160 -10m
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160 -10m
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|50MHz
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|50MHz
|RSGB Activity
|19:00 - 21:30
|alle
|50MHz
|Fr. 10.10.25
|Latvian mech. Key
|18:00 - 19:00
|CW
|80m
|Sa. 11.10.25
|VFDB Contest
|06:00 - 07:59
|CW
|80m
|VFDB Contest
|09:00 - 10:59
|CW
|40m
|Sa. 11.10. - So. 12.10.25
|The Makrothen Contest
|00:00 - 16:00
|RTTY
|80-10m
|Oceania DX Contest
|06:00 - 06:00
|CW
|160 -10m
|Scandinavian Activity
|12:00 - 11:59
|SSB
|80-10m
|So.. 12.10. -Sa. 18.10.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|IKE Akti-Woche AGCW & DARC
|00:00 - 24:00
|CW
|80-10m, inkl. WARC
|So. 12.10.25
|ON Contest
|07:00 - 10:00
|CW/SSB
|144MHz
|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx