|Mo. 20.10.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|Di 21.10.25
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|1,3GHz
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|1,3GHz
|RSGB Activ.
|18:30 - 21:30
|alle
|1,3GHz
|Mi. 22.10.25
|CWT Mini Contest
|13:00 - 14:00
|CW
|160 -10m
|Moon Contest
|18:00 - 20:00
|alle
|1,3GHz
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160 -10m
|Do. 23.10.25
|CWT Mini Contest
|03:00 - 04:00
|CW
|160 -10m
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160 -10m
|RSGB Autumn
|19:00 - 20:30
|SSB
|80m
|Sa. 25.10. - So. 26.10.25
|WWDX Contest SSB
|00:00 - 23:59
|SSB
|160 -10m
