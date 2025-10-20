Aktuelles-Details

      Aktuelle Conteste KW 43/25

      Conteste in der Kalenderwoche 43/2025 - 20.10.25 bis 26.10.25►

      Mo. 20.10.25UTCModeBänder
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      Di 21.10.25   
      NRAU Activity17:00 - 21:00alle1,3GHz
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FM1,3GHz
      RSGB Activ. 18:30 - 21:30alle1,3GHz
      Mi. 22.10.25   
      CWT Mini Contest13:00 - 14:00CW160 -10m
      Moon Contest18:00 - 20:00alle1,3GHz
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160 -10m
      Do. 23.10.25   
      CWT Mini Contest03:00 - 04:00CW160 -10m
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160 -10m
      RSGB Autumn19:00 - 20:30SSB80m
      Sa. 25.10. - So. 26.10.25   
      WWDX Contest SSB 00:00  - 23:59SSB160 -10m
