|Mo. 27.10.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|RSGB FT4 Contest
|20:00 - 22:00
|FT4
|80-10m
|Di. 28.10.25
|NRAU Activity
|17:00 - 21:00
|alle
|µW
|SP Activity
|17:00 - 21:00
|CW/SSB/FM
|µW
|RSGB Activ.
|18:30 - 21:30
|alle
|µW
|Mi. 29.10.25
|CWT Mini Contest
|13:00 - 14:00
|CW
|160 -10m
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160 -10m
|Do. 30.10.25
|CWT Mini Contest
|03:00 - 04:00
|CW
|160 -10m
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160 -10m
|Sa 01.11.25
|IPA Radio Club Contest
|06:00 - 18:00
|CW
|80 - 10m
|SK Memorial
|06:00 - 08:59
|CW
|80/40m
|Holzhamer CT
|07:00 - 12:00
|alle
|80/2/70
|Sa. 01.11. - So. 02.11.25
|UKEI DX Contest
|12:00 - 12:00
|SSB
|80 - 10m
|IARU-R1 MM CW Contest
|14:00 - 13:59
|CW
|144MHz
|So 02.11.25
|IPA Radio Club Contest
|06:00 - 18:00
|SSB
|80 - 10m
|HSC-CW Contest
|14:00 - 17:00
|CW
|80 - 10m
