      Aktuelle Conteste KW 44/25

      Conteste in der Kalenderwoche 44/2025 - 27.10.25 bis 02.11.25►

      Mo. 27.10.25UTCModeBänder
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      RSGB FT4 Contest20:00 - 22:00FT480-10m
      Di. 28.10.25   
      NRAU Activity17:00 - 21:00alleµW
      SP Activity17:00 - 21:00CW/SSB/FMµW
      RSGB Activ. 18:30 - 21:30alleµW
      Mi. 29.10.25   
      CWT Mini Contest13:00 - 14:00CW160 -10m
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160 -10m
      Do. 30.10.25   
      CWT Mini Contest03:00 - 04:00CW160 -10m
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160 -10m
      Sa 01.11.25   
      IPA Radio Club Contest06:00 - 18:00CW80 - 10m
      SK Memorial06:00 - 08:59CW80/40m
      Holzhamer CT07:00 - 12:00alle80/2/70
      Sa. 01.11. - So. 02.11.25   
      UKEI DX Contest12:00 - 12:00SSB80 - 10m
      IARU-R1 MM CW Contest 14:00  - 13:59CW144MHz
      So 02.11.25   
      IPA Radio Club Contest06:00 - 18:00SSB80 - 10m
      HSC-CW  Contest14:00 - 17:00CW80 - 10m
