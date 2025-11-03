Aktuelles-Details

      Aktuelle Conteste KW 45/25

      Conteste in der Kalenderwoche 45/2025 - 03.11.25 bis 09.11.25►

      Mo. 03.11. - So. 09.11.25UTCModeBänder
      VFDB-Aktivitätstage00:00 - 23:59alle80/40m
      Mo 03.11.25UTCModeBänder
      OK1WC Memorial16:30 - 17:29CW80/40m
      RSGB Autumn20:00 - 21:30Data80m
      Di 04.11.25   
      Westfalen Nord18:00 - 20:00CW/SSB/FM144/432MHz
      GMA Contest18:00 - 22:00alle144MHz
      NRAU Activity18:00 - 22:00alle144MHz
      SP Activity18:00 - 22:00CW/SSB/FM144MHz
      RSGB Activity20:00 - 22:30alle144MHz
      Mi 05.11.25   
      CWT Mini Contest13:00 - 14:00CW160 - 10m
      FT8 Activity17:00 - 21:00FT8144MHz
      Moon Contest 19:00 - 21:00alle144MHz
      CWT Mini Contest19:00 - 20:00CW160 - 10m
      Do 06.11.25   
      CWT Mini Contest03:00 - 04:00CW160 - 10m
      CWT Mini Contest07:00 - 08:00CW160 - 10m
      NRAU Activity18:00 - 22:00alle50MHz
      SP Activity18:00 - 22:00CW/SSB/FM50MHz
      RSGB Activity20:00 - 22:30alle50MHz
      Sa 08.11.25   
      Akti-WE Schleswig-Holstein16:00 - 19:00CW/SSB2m/70cm
      Sa. 08.11. - So. 09.11.225   
      WAE DX Contest RTTY 00:00  - 23:59RTTY80 - 10m
      Japan  DX  Contest 07:00  - 13:00SSB160 - 10m
      OK/OM DX Contest 12:00  - 12:00CW160 - 10m
      So 09.11.25   
      Akti-WE Schleswig-Holstein06:00 - 15:00CW/SSB80/40
      FIRAC Contest07:00 - 17:00SSB80 - 10m
