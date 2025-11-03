|Mo. 03.11. - So. 09.11.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|VFDB-Aktivitätstage
|00:00 - 23:59
|alle
|80/40m
|Mo 03.11.25
|UTC
|Mode
|Bänder
|OK1WC Memorial
|16:30 - 17:29
|CW
|80/40m
|RSGB Autumn
|20:00 - 21:30
|Data
|80m
|Di 04.11.25
|Westfalen Nord
|18:00 - 20:00
|CW/SSB/FM
|144/432MHz
|GMA Contest
|18:00 - 22:00
|alle
|144MHz
|NRAU Activity
|18:00 - 22:00
|alle
|144MHz
|SP Activity
|18:00 - 22:00
|CW/SSB/FM
|144MHz
|RSGB Activity
|20:00 - 22:30
|alle
|144MHz
|Mi 05.11.25
|CWT Mini Contest
|13:00 - 14:00
|CW
|160 - 10m
|FT8 Activity
|17:00 - 21:00
|FT8
|144MHz
|Moon Contest
|19:00 - 21:00
|alle
|144MHz
|CWT Mini Contest
|19:00 - 20:00
|CW
|160 - 10m
|Do 06.11.25
|CWT Mini Contest
|03:00 - 04:00
|CW
|160 - 10m
|CWT Mini Contest
|07:00 - 08:00
|CW
|160 - 10m
|NRAU Activity
|18:00 - 22:00
|alle
|50MHz
|SP Activity
|18:00 - 22:00
|CW/SSB/FM
|50MHz
|RSGB Activity
|20:00 - 22:30
|alle
|50MHz
|Sa 08.11.25
|Akti-WE Schleswig-Holstein
|16:00 - 19:00
|CW/SSB
|2m/70cm
|Sa. 08.11. - So. 09.11.225
|WAE DX Contest RTTY
|00:00 - 23:59
|RTTY
|80 - 10m
|Japan DX Contest
|07:00 - 13:00
|SSB
|160 - 10m
|OK/OM DX Contest
|12:00 - 12:00
|CW
|160 - 10m
|So 09.11.25
|Akti-WE Schleswig-Holstein
|06:00 - 15:00
|CW/SSB
|80/40
|FIRAC Contest
|07:00 - 17:00
|SSB
|80 - 10m
