Amateurfunktagung München am 8. und 9. März

Am 8. und 9. März findet die Amateurfunktagung München an der Hochschule München in der Lothstr. 64 statt. Das Tagungsprogramm ist in diesem Jahr besonders umfänglich gestaltet. So gibt es in diesem Jahr Vorträge in gleich drei Sälen parallel. Auf dem Programm stehen unter anderem folgende Themen: Mantelwellen messen und verhindern, Magnetische Antenne - selbst gebaut, Eingangsbandfilter für KW-Amateurbänder, Echtzeit Spektrumanalyse, Wasserkühlung von Bauelementen, das DARC Remoteprojekt oder auch Antennenerdungen nach DIN 0855-300:2025.