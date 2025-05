DARC FT4-Contest Mai beendet

Der DARC-FT4-Contest Mai 2025 ist beendet. Zahlreiche Funkamateure waren in FT4 aktiv. Bereits am Tag nach dem Contest sind beim DARC-Contestreferat 39 Logs aus acht Ländern eingegangen. Sie dokumentieren 2065 QSOs. Aus DL sind bislang 28 Logs eingetroffen. Die meisten Logs kamen aus dem Distrikt Hessen (F) gefolgt von dem Distrikt Oberbayern (C) und dem Distrikt Franken (B) mit jeweils drei an der Zahl. Darüber berichtet der FT4 Contest Manager Kim Hübel, DG9VH. Weitere Informationen zum Wettbewerb unter: www.darc.de/der-club/referate/conteste/ft4-contest/darc-ft4-contest/ .