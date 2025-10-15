Einladung zum 65. WAG-Contest

Am 18. und 19. Oktober findet der Worked All Germany Contest statt.



Im WAG dürfen deutsche Teilnehmer alle Stationen arbeiten, während Stationen außerhalb DLs nur deutsche Stationen

arbeiten dürfen. Mitglieder von DARC und VFDB senden RS(T) und ihren DOK, Nichtmitglieder statt des DOK "NM".

Ausländische Stationen senden RS(T) und eine laufende Nummer.



Der WAG ist auch eine gute Möglichkeit, noch fehlende Punkte für die Sonderdiplome 75 Jahre DARC zu erreichen.



Wichtiger Bestandteil der WAG-Regeln sind contestfreie Bereiche,