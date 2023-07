EO-88 nach über 6 Jahren im All verglüht

EO-88 oder Emirates-OSCAR 88 mit seinem 70 cm bis 2 m großen linearen Transponder ist nach 6 Jahren und 5 Monaten im Weltraum wieder in die Erdatmosphäre eingetreten und am Dienstag, den 18. Juli, verglüht. Ursprünglich auf einer 500 km hohen Umlaufbahn gestartet, hat EO-88 im Laufe des letzten Jahres aufgrund der zunehmenden Sonnenaktivität rapide an Höhe verloren.

Einige der letzten Telemetriebilder wurden aufgezeichnet, als der 1U-CubeSat den Südwesten der Vereinigten Staaten überflog. Die letzten 90 Sekunden zeigen einen raschen Temperaturanstieg in allen Subsystemen des Satelliten. Das letzte Datenbild wurde von David, WB0IZO, in New Mexico um 18:18:54 UTC aufgezeichnet und zeigt, dass die Antennentemperaturen etwa 40 Grad über dem Normalwert liegen.





Der 1U-CubeSat beinhaltete ein vollständiges Kommunikationspaket der FUNcube-Serie: Einen Transponder für den Mode U/V in Einseitenbandmodulation (SSB) und Telegrafie (CW), sowie eine Funkbake mit Phasenumtastung (BPSK) zur Datenübertragung. In den letzten zwei Wochen haben 86 Stationen Telemetriedaten von EO-88 in das FUNcube Data Warehouse eingespeist, was der AMSAT-UK die Möglichkeit gegeben hat, das Verhalten eines funktionierenden CubeSat bei seiner Rückkehr aus dem Weltraum zu untersuchen.