FunkWX am Wochenende - angehobenes Flare-Risiko / kleinerer Magnetsturm nicht ausgeschlossen

In den vergangenen 24 Stunden wurden allein acht M-Flares beobachtet, stärkster Ausbruch war ein M7.5 (17/1335 UTC) bei AR3964 am nordwestlichen Rand der Sonnenscheibe. Erdgerichtete koronale Masseauswürfen (CMEs) wurden nicht registriert. Auf der erdgerichteten Sonnenseite gibt es neun Sonnenfleckenregionen, die einfache bis komplexe magnetische Konfigurationen aufweisen. Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist mit 440-600 km/s sehr hoch, was auf die anhaltende Verbindung des Hochgeschwindigkeitsstroms (HSS) des koronalen Lochs CH09 mit der Erde zurückzuführen ist. Die Vorhersage: ...