FunkWX am Wochenende - "Es könnte unruhig werden"

Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mäßig, mit einem M1.1-Flare am 25/0733 UTC, das von AR3873 ausging. Auf der sichtbaren Sonnenscheibe befinden sich derzeit elf Flecken mit einfachen bis komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes liegt im Normalbereich. Die geomagnetischen Bedingungen sind ruhig. Die Vorhersage: Zunächst erwartet uns eine meist ruhige Geomagnetik bei gehobenem Flarerisiko (M 70%, X 15%, Proton 10%). Es gilt jedoch als möglich, dass der CME, der aus dem X3.3-Flare von AR3869 am 24. Oktober entstand, die Erde erreicht.