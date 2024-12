FunkWX am Wochenende - neue Sonnenflecken erwartet

Die Sonnenaktivität ist mit drei M-Flares in den letzten 24 Stunden mäßig (max. M2.5 20/1118UTC AR3932 im SO). Es befinden sich derzeit zehn Sonnenfleckenregionen auf der erdzugewandten Sonnenseite, mit einfachen bis leicht komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist erhöht (~ 500 km/sec), die Geomagnetik ruhig bis angeregt. Die weiteren Vorhersagen: mäßige Sonnenaktivität (M 65%, X 10%, Proton 05%) bei zunehmend ruhigerer Geomagnetik. Das Risiko von Flareausbrüchen nimmt zu, ...

... in den kommenden Tagen werden weitere Sonnenflecken über den östlichen Sonnenrand rotieren. Der Protonenfluss ist leicht erhöht, was u. a. auf die jüngsten CMEs zurückzuführen ist.



ZCZC 210600UT DEC24 QAM SFI184 SN148 eSFI134 eSSN96 KIEL A17 K(3H)3 SWS499 BZ0 BT8 HPI16 DST-1 KP4CAST(24H) 21111111 ➡️ MUF3000 MAX30+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).



Grafik: Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ