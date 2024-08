FunkWX am Wochenende - teils eingeschränkte Bedingungen zu erwarten

Die Sonnenaktivität ist mäßig, es gab in den letzten 24 Stunden einen M1.3-Flare (16/1324UTC bei AR3780). Auf der sichtbaren Sonnenscheibe befinden sich 13 Sonnenfleckenregionen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist normal, die Geomagnetik ist ruhig. Die Vorhersage: Die X1-Sonneneruption am Mittwoch erzeugte einen schwachen CME mit Kurs Richtung Erde. Laut NOAA-Modell müssen wir heute mit einem Magnetsturm rechnen. Weitere M-Flares werden erwartet (M 70%, X 20%, Proton 10%), d.h. teils sind eingeschränkte Ausbreitungsbedingungen am Samstag wahrscheinlich, die sich Sonntag erholen.