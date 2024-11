FunkWX - auffallend ruhige Geomagnetik

Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mäßig. Das größte Flare war ein M1.1 um 20/1941 UTC aus AR3897 am SW-Rand. Derzeit sind elf Sonnenfleckenregionen mit einfachen bis leicht komplexen magnetischen Konfigurationen zu beobachten. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist normal, die Geomagnetik ruhig. Die Vorhersage: geringe bis mäßige Sonnenaktivität (M 50%, X 10%, Proton 05%) bei deutlich ruhiger Geomagnetik, in der Nacht sind vereinzelt aktive Intervalle möglich.