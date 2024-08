FunkWX - CME-Trio bringt Magnetstürme

Die Sonnenaktivität war mäßig, in den letzten 24 Stunden wurden mehrere M-Flares beobachtet. Auf der sichtbaren Sonnenseite befinden sich zehn Fleckenregionen mit einfachen bis komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist normal, die Geomagnetik ruhig. Die Vorhersage: weitere M-Flares, vereinzelte X-Flares möglich (M 75%, X 25%, Proton 20%). Die Geomagnetik bleibt vorerst ruhig. Drei CMEs, die am 9./10., 11. und 12.8. nacheinander auf die Erde treffen sollen, könnten geomag. Stürme (bis Kat.G3) mit Polarlichtern in den mittleren Breitengraden auslösen.