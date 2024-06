FunkWX - erhöhtes Flarerisiko, zunehmend ruhigere Geomagnetik

Die Sonnenaktivität ist hoch. Die stärkste Eruption der letzten 24 Stunden ereignete sich in AR3697 (ex 3664), ein X1.18-Flare (31/2203 UT). Auf der sichtbaren Sonnenscheibe befinden sich sieben aktive Sonnenfleckenregionen mit einfachen bis komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist auf Normalniveau, die geomagnetischen Bedingungen in unseren Breiten maximal angeregt bis lebhaft. Die Aussichten für das Wochenende: weiterhin erhöhtes Flare-Risiko (M 75%, X 35%, Proton 25%) bei zunehmend ruhigerer Geomagnetik.