FunkWX - zunächst meist ruhige Geomagnetik

Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mäßig, mit zwei M-Flares. Auf der Sonnenscheibe gibt es dreizehn aktive Regionen mit einfachen bis komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist normal. Die geomag. Aktivität ist meist ruhig bis angeregt (Kp 2-3). Die Vorhersage: leicht erhöhtes Flare-Risiko (M 55 %, X 15 %, Proton 10 %), bei zunächst meist ruhiger Geomagnetik. Ein CME, ausgelöst durch eine große Filamenteruption, wird wahrscheinlich am späten Dienstag oder am frühen Mittwoch auf die Erde treffen, verbunden mit einer Magnetsturm-Warnung.